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В Сингапуре спасаются от коронавируса с помощью технологий

Автор: Наталья Скороход

В Сингапуре придумали, как уберечься от коронавируса с помощью технологий. Там роботы доставляют продукты людям.

Об этом сообщает Reuters.

Сингапурская технологическая компания OTSAW Digital разработала роботов"Camello", которые помогают бороться с распространением коронавируса. Они доставляют людям на дом продукты уже год.

Пользователи просто бронируют места на доставку. Когда робот подъедет к месту выдачи, приложение сообщает об этом клиенту.

Роботы, оснащенные 3D-датчиками, камерой и двумя отсеками, каждое из которых может перевозить до 20 кг продуктов питания или посылок, заказанных через Интернет. Также они используют ультрафиолетовый свет для дезинфекции после каждой поездки, что особенно актуально в период пандемии коронавируса.

Также считается, что такой подход будет полезным для пожилых людей, которым тяжело носить покупки из супермаркета и лучше беречься большого скопления людей.

Напомним, в Украине хотят внедрить искусственный интеллект в судах. Предполагается, что робот сможет вместо судьи рассматривать некоторые дела.

Ранее сообщалось, что космический отель откроется в 2027 году. Там смогут вместиться до 400 клиентов.

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