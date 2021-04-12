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У Сінґапурі рятуються від коронавірусу з допомогою технологій

Автор: Наталья Скороход

В Сінґапурі придумали, як уберегтися від коронавірусу за допомогою технологій. Там роботи доставляють продукти людям.

Про це повідомляє Reuters.

Сінґапурська технологічна компанія OTSAW Digital розробила роботів"Camello", які допомагають боротися з поширенням коронавірусу. Вони приносять людям додому продукти вже рік.

Користувачі просто бронюють місця на доставку. Коли робот під'їде до місця видачі, програма повідомляє про це клієнта.

Роботи, оснащені 3D-сенсорами, камерою і двома відсіками, кожне з яких може перевозити до 20 кг продуктів харчування або посилок, замовлених через Інтернет. Також вони використовують ультрафіолетове світло для дезінфекції після кожної поїздки, що особливо актуально в період пандемії коронавірусу.

Також вважається, що такий підхід буде корисним для літніх людей, яким важко носити покупки з супермаркету і краще берегтися великого скупчення людей.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити штучний інтелект в судах. Передбачається, що робот зможе замість судді розглядати деякі справи.

Раніше повідомлялося, що космічний готель відкриється у 2027 році. Там зможуть вміститися до 400 клієнтів.

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