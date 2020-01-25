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В Сингапуре выявили еще три случая заражения коронавирусом

Новости » Общество     25.01.2020 - 21:50
В Сингапуре выявили еще три случая заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (pxhere com)

Состояние всех пациентов стабильное

В Сингапуре зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее в СМИ сообщалось об одном заразившемся, 66-летнем жителе Уханя, который прибыл в Сингапур с группой из девяти человек. Вторым носителем вируса стал 37-летний сын первого заболевшего, прибывшего из Уханя. Еще одной заразившейся оказалась 53-летняя жительница Уханя, приехавшая в Сингапур как туристка. Четвертый случай заражения был подтвержден в субботу, носителем вируса стал 36-летний житель Уханя, который 22 января прибыл в Сингапур со своей семьей.

Отметим, что состояние всех пациентов стабильное.

Напомним, в Австралии зафиксировали еще три случая заражения китайским вирусом. В частности, минздрав австралийского штата Новый Южный Уэльс зафиксировал три новых случая заражения коронавирусом из Китая.

Добавим, в Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1372 человек. По данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.

В Китае заявили об ускорении распространения коронавируса по стране В Австралии зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом
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