Сінгапур допомагає Росії експортувати нафту. Bloomberg дізнався деталі

За даними видання, попит на резервуари для зберігання нафти в Сінгапурі стрімко зростає, що свідчить про те, що потік російського палива змішується та реекспортується по всьому світу.

"Ми спостерігали збільшення кількості запитів щодо короткострокового/спотового зберігання в період до грудня", - заявив представник фірми зі зберігання нафти Advario Asia Патрік Пті.

Він додав, що компанія перевіряє джерело продуктів, щоб переконатися в дотриманні російських санкцій, перш ніж прийняти їх.

За словами керівника оператора резервуарів й консультанта, який консультує трейдерів, резервуари в країні стрімко розкуповуються через зростання інтересів і прибутку від змішування поставок дешевого палива з Росії з поставками з інших джерел. За їх словами, цей процес може допомогти приховати походження вантажів.

Проте наразі обробка та торгівля російським паливом залишається делікатною проблемою в регіоні, оскільки деякі покупці не хочуть, щоб їх бачили в купівлі вантажів.