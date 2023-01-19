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Сінгапур допомагає Росії експортувати нафту. Bloomberg дізнався деталі

Фото: Сінгапур допомагає Росії експортувати нафту (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сінгапур отримуючи російську нафту змішує її з поставками з інших джерел та реекспортує її далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, попит на резервуари для зберігання нафти в Сінгапурі стрімко зростає, що свідчить про те, що потік російського палива змішується та реекспортується по всьому світу.

"Ми спостерігали збільшення кількості запитів щодо короткострокового/спотового зберігання в період до грудня", - заявив представник фірми зі зберігання нафти Advario Asia Патрік Пті.

Він додав, що компанія перевіряє джерело продуктів, щоб переконатися в дотриманні російських санкцій, перш ніж прийняти їх.

За словами керівника оператора резервуарів й консультанта, який консультує трейдерів, резервуари в країні стрімко розкуповуються через зростання інтересів і прибутку від змішування поставок дешевого палива з Росії з поставками з інших джерел. За їх словами, цей процес може допомогти приховати походження вантажів.

Проте наразі обробка та торгівля російським паливом залишається делікатною проблемою в регіоні, оскільки деякі покупці не хочуть, щоб їх бачили в купівлі вантажів.

Нагадаємо, днями Росія отримала китайські танкери для вивезення нафти до Азії.

До того ж внаслідок санкцій, що були накладені на РФ через повномаштабне вторгнення в Україну, ціна на російську нафту обвалилась нижче 40 доларів за барель, й стала наразі вдвічі нижчою за світову.

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