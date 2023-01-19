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Сингапур помогает России экспортировать нефть. Bloomberg узнал детали

Фото: Сингапур помогает России экспортировать нефть (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сингапур, получая российскую нефть, смешивает ее с поставками из других источников и реэкспортирует ее дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет, что говорит о том, что поток российского топлива смешивается и реэкспортируется по всему миру.

"Мы наблюдали увеличение количества запросов по краткосрочному/спотовому хранению в период до декабря", - заявил представитель фирмы по хранению нефти Advario Asia Патрик Пти.

Он добавил, что компания проверяет источник продуктов, чтобы убедиться в соблюдении российских санкций, прежде чем принять их.

По словам руководителя оператора резервуаров и консультанта, консультирующего трейдеров, резервуары в стране стремительно раскупаются из-за роста интересов и прибыли от смешивания поставок дешевого топлива из России с поставками из других источников. По их словам, этот процесс может помочь скрыть происхождение грузов.

Однако обработка и торговля российским топливом остается деликатной проблемой в регионе, поскольку некоторые покупатели не хотят, чтобы их видели в покупке грузов.

Напомним, на днях Россия получила китайские танкеры для вывоза нефти в Азию.

К тому же в результате санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, цена на российскую нефть обвалилась ниже 40 долларов за баррель, и стала вдвое ниже мировой.

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