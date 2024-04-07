Синєгубов про світло в Харкові: є нестача потужностей, але загрози масштабного відключення немає

"Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла", - заявив Синєгубов.

Глава ОВА зазначив, що є нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігається.

Він також наголосив, що в Харкові спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів, а саме росіяни системно вдень і вночі завдають повторних ударів по одній локації.

Синєгубов закликав жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях.