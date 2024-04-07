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Синегубов о свете в Харькове: есть нехватка мощностей, но угрозы масштабного отключения нет

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове на сегодня остается недостаток мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"О блэкаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света", - заявил Синегубов.

Глава ОВА отметил, что есть недостаток мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу пока не наблюдается.

Он также отметил, что в Харькове наблюдается изменение тактики вражеских обстрелов, а именно россияне системно днем и ночью наносят повторные удары по одной локации. 

Синегубов призвал жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги, и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах.
 

Атаки на Харьков

Отметим, что российские войска с начала суток уже дважды обстреляли город. Днем в Харькове раздались взрывы. Сообщалось, что город находится под обстрелом. Вскоре стало известно о четырех "прилетах" по центру города.

Ранее во время атаки российскими дронами, в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали. Кроме того, энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

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