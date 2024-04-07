Синегубов о свете в Харькове: есть нехватка мощностей, но угрозы масштабного отключения нет

"О блэкаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света", - заявил Синегубов.

Глава ОВА отметил, что есть недостаток мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу пока не наблюдается.

Он также отметил, что в Харькове наблюдается изменение тактики вражеских обстрелов, а именно россияне системно днем и ночью наносят повторные удары по одной локации.

Синегубов призвал жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги, и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах.

