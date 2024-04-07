Синєгубов про світло в Харкові: є нестача потужностей, але загрози масштабного відключення немає

В Харкові на сьогодні лишається нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла по місту наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.