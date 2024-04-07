Синєгубов про світло в Харкові: є нестача потужностей, але загрози масштабного відключення немає
В Харкові на сьогодні лишається нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла по місту наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла", - заявив Синєгубов.
Глава ОВА зазначив, що є нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла по місту наразі не спостерігається.
Він також наголосив, що в Харкові спостерігається зміна тактики ворожих обстрілів, а саме росіяни системно вдень і вночі завдають повторних ударів по одній локації.
Синєгубов закликав жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях.
Атаки на Харків
Зазначимо, що російські війська з початку доби вже двічі обстріляли місто. Вдень у Харкові пролунали вибухи. Повідомлялося, що місто перебуває під обстрілом. Незабаром стало відомо про чотири "прильоти" по центру міста.
Раніше під час атаки російськими дронами, у Харкові один з російських БПЛА влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Троє людей постраждали. Крім того, енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові 7 квітня. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області.
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