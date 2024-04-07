ua en ru
Вс, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синегубов о свете в Харькове: есть нехватка мощностей, но угрозы масштабного отключения нет

Харьков, Воскресенье 07 апреля 2024 18:22
UA EN RU
Синегубов о свете в Харькове: есть нехватка мощностей, но угрозы масштабного отключения нет Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове на сегодня остается недостаток мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"О блэкаутах пока не говорим. Действуют плановые отключения света", - заявил Синегубов.

Глава ОВА отметил, что есть недостаток мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу пока не наблюдается.

Он также отметил, что в Харькове наблюдается изменение тактики вражеских обстрелов, а именно россияне системно днем и ночью наносят повторные удары по одной локации.

Синегубов призвал жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги, и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах.

Атаки на Харьков

Отметим, что российские войска с начала суток уже дважды обстреляли город. Днем в Харькове раздались взрывы. Сообщалось, что город находится под обстрелом. Вскоре стало известно о четырех "прилетах" по центру города.

Ранее во время атаки российскими дронами, в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали. Кроме того, энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
РФ усилит наступление в начале лета. Буданов рассказал, куда будет двигаться враг
РФ усилит наступление в начале лета. Буданов рассказал, куда будет двигаться враг
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС