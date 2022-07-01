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Синегубов рассказал, есть ли угроза повторного наступления на Харьков

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Руслан Гаращенко, Ульяна Безпалько

Харьков и область являются принципиальной целью для российских войск. Поэтому Россия может попытаться еще раз пойти в наступление.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал в интервью РБК-Украина.

"Мы понимаем, что с 24 февраля, фактически с начала массированной агрессии и вторжения на территорию Харьковской области для врага город Харьков и Харьковская область принципиально важны. Поэтому говорить, что Россия оставила попытки и идеи взять и контратаковать Харьков или другие населенные пункты по области, конечно, нельзя", - сказал Синегубов.

Он отметил, что Харьков и область готовы к возможному наступлению российских войск.

"Мы же понимаем, что для наступления на Харьков оккупантам нужно иметь очень много сил и средств ... Я не вижу такого количества военного ресурса для того, чтобы вести наступление на Харьков сейчас. То есть такой информации у нас нет. Что будет через неделю – мониторим и контролируем обстановку", - добавил Синегубов.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что на границе Харьковской области Россия собрала несколько батальонно-тактических групп.

Кроме того, по данным ISW, россйские войска продолжают наступательные операции в попытке восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова.

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