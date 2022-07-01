RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синєгубов розповів, чи є загроза повторного наступу на Харків

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Автор: Руслан Гаращенко, Уляна Безпалько

Харків і область є принциповою метою для російських військ. Тому Росія може спробувати ще раз піти в наступ.

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що з 24 лютого, фактично з початку масованої агресії і вторгнення на територію Харківської області для ворога місто Харків і Харківська область принципово важливі. Тому говорити, що Росія залишила спроби і ідеї взяти і контратакувати Харків або інші населені пункти по області, звичайно, не можна", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що Харків і область готові до можливого наступу російських військ.

"Ми ж розуміємо, що для наступу на Харків окупантам потрібно мати дуже багато сил і засобів ... Я не бачу такої кількості військового ресурсу для того, щоб вести наступ на Харків зараз. Тобто такої інформації у нас немає. Що буде через тиждень - моніторимо і контролюємо обстановку", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що на кордоні Харківської області Росія зібрала кілька батальйонно-тактичних груп.

Крім того, за даними ISW, російські війська продовжують наступальні операції у спробі відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківАгресія РФ