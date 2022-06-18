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Арестович: есть реальная угроза Харькову, Россия может доставить неприятности

Новина українською →
Харьков, Суббота 18 июня 2022 22:29
Арестович: есть реальная угроза Харькову, Россия может доставить неприятности Фото: Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

На сегодня существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Существует совершенно реальная угроза Харькову. Дело в том, что на границе в Белгородской области собрана пристойная сборная российская солянка, где-то 5-7 БТг, которые будучи введены на это направление, могут доставить Харькову крупные неприятности. Они не возьмут город, но продвинуться ближе, поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией они могут", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", - добавил Арестович.

Напомним, сегодня Россия ударила ракетами по Харькову и попала по предприятию в Индустриальном районе.

Также сообщалось, что обстрел осуществлялся ракетами "Искандер".

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