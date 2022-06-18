Арестович: есть реальная угроза Харькову, Россия может доставить неприятности

На сегодня существует реальная угроза Харькову со стороны российских войск, которые собрали на границе несколько батальонно-тактических групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE" .

"Существует совершенно реальная угроза Харькову. Дело в том, что на границе в Белгородской области собрана пристойная сборная российская солянка, где-то 5-7 БТг, которые будучи введены на это направление, могут доставить Харькову крупные неприятности. Они не возьмут город, но продвинуться ближе, поставить город под угрозу массированных ударов артиллерией они могут", - отметил он.

Кроме того, по его словам, Россия держит на этом направлении несколько штурмовиков и вертолетов.

"Поэтому Харьков снова стал прифронтовым городом. Он не особо переставал им быть, но был период, когда мы вышли к границе, двинулись на Печенежское водохранилище, но сейчас мы откатились, и по Харькову бьют полевой артиллерией, и эта ситуация может ухудшиться", - добавил Арестович.