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РФ по-прежнему намерена захватить не только Донбасс, - ISW

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Киев, Четверг 30 июня 2022 06:09
РФ по-прежнему намерена захватить не только Донбасс, - ISW Фото: Россия не отказалась от территориальных амбиций за пределами Донбасса (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Российские войска продолжают наступательные операции в попытке восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова, что свидетельствует, что Москва все еще имеет серьезные территориальные амбиции за пределами Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Аналитики подчеркивают, что перенаправление российских подразделений на второстепенные театры боевых действий может ускорить завершение российского наступления на Донбассе.

В ISW также отмечают, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км севернее Харькова. Оккупанты заявили, что наступление было успешным, но глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские войска отразили нападение. По мнению аналитиков, контроль над отдельными населенными пунктами к северу от Харькова вдоль линии фронта, вероятно, очень спорный.

Кроме того, российские войска вели бои за контроль над Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков и близлежащие населенные пункты.

"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль, что, хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", – отмечают эксперты ISW.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что по состоянию на вторник, 28 июня, угрозы штурма Харькова россиянами нет.

Также мы писали, что, по словам Терехова, в Харькове не будут останавливать работу общественного транспорта, несмотря на увеличение количества обстрелов.

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