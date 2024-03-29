Фатальне місто для росіян: Сирський пояснив долю військ РФ у разі спроби наступу на Харків
Харків може стати для військ РФ фатальним містом, якщо ті знову спробують його окупувати. Наразі там проводяться масштабні комплексні заходи для посилення оборони.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Коментуючи питання щодо ризиків повторного наступу РФ на територію Харківської області, Сирський зауважив, що наразі вживаються всі заходи для адекватного реагування на таку ймовірність.
"На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій", - зазначає головнокомандувач.
Він нагадав, що в українських сил оборони вже наявний досвід бойових дій у Харківській області. Тоді вдалося прорахувати дії противника та звільнити значну її частину.
"Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", - наголосив Сирський.
Водночас він зауважив, що наступні ймовірні дії з оборони можуть сильно різнитись через унікальність кожної окремої ситуації на полі бою.
Атаки РФ на Харківську область
Варто зауважити, що ворог діє в Куп'янському районі Харківської області. Після деокупації, російські війська не полишають спроб повернути його під свій контроль. Це зумовлено стратегічно важливою логістичною розв'язкою.
Крім того, окупанти безперервно продовжують обстрілювати Харків та область, знищуючи цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Протягом минулої доби на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку ворога біля населеного пункту Іванівка Харківської області.
Крім того, авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.
Днями російські ЗМІ поширювали інформацію про підготовку до прихованої мобілізації для "оточення Харкова". Водночас мер міста Ігор Терехов називає це черговою ворожою ІПСО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.