Фатальне місто для росіян: Сирський пояснив долю військ РФ у разі спроби наступу на Харків

Харків може стати для військ РФ фатальним містом, якщо ті знову спробують його окупувати. Наразі там проводяться масштабні комплексні заходи для посилення оборони.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Коментуючи питання щодо ризиків повторного наступу РФ на територію Харківської області, Сирський зауважив, що наразі вживаються всі заходи для адекватного реагування на таку ймовірність.

"На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій", - зазначає головнокомандувач.

Він нагадав, що в українських сил оборони вже наявний досвід бойових дій у Харківській області. Тоді вдалося прорахувати дії противника та звільнити значну її частину.

"Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", - наголосив Сирський.

Водночас він зауважив, що наступні ймовірні дії з оборони можуть сильно різнитись через унікальність кожної окремої ситуації на полі бою.