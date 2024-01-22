Сина Гринкевича затримали в Одесі

Що відомо про затримання сина Гринкевича

"При спробі перетину кордону затримано п’ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 млрд грн", - заявив Костін.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили, що мова йде про Романа Гринкевича.

Як розповів генпрокурор під час брифінгу, затримання сталося сьогодні в Одесі о 6:50 ранку при спробі Романа Гринкевича виїхати за кордон.

За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Також відомо, що сину Гринкевича сьогодні оберуть запобіжний захід. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. За його словами, син бізнесмена сьогодні буде доставлений до суду з метою обрання заходу.

Фото: Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі перетнути кордон (dbr.gov.ua)

Справа Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Наразі Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО.

Крім того, прокурори порушили кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Наразі всім учасникам, включно з Ігорем та Романом Гринкевичем, повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України).

Трьом фігурантам у справі про постачання для ЗСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Детально про те, як у тендерах на одяг для ЗСУ перемогли будівельні фірми, чим вони займалися до цього і хто такі Гринкевичі, також читайте в матеріалі РБК-Україна.

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