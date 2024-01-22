Сына Гринкевича задержали в Одессе

Что известно о задержании сына Гринкевича

"При попытке пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд грн", - заявил Костин.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Романе Гринкевиче.

Как рассказал генпрокурор во время брифинга, задержание произошло сегодня в Одессе в 6:50 утра при попытке Романа Гринкевича уехать за границу.

По данным следствия, подозреваемый выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. 19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Также известно, что сыну Гринкевича сегодня изберут меру пресечения. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев. По его словам, сын бизнесмена сегодня будет доставлен в суд с целью избрания меры пресечения.

Фото: Роман Гринкевич задержан в Одессе при попытке пересечь границу (dbr.gov.ua)

Дело Гринкевича

Напомним, в конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. В настоящее время Игорь Гринкевич находится в СИЗО.

Кроме того, прокуроры возбудили несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

В настоящее время всем участникам, включая Игоря и Романа Гринкевича, сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины).

Трем фигурантам по делу о поставке для ВСУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Подробно о том, как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, также читайте в материале РБК-Украина.

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