Син Трампа виступив проти війни з Іраном, - The Atlantic

За словами джерел видання, Трамп-молодший виступав проти війни від самого початку. Він давно скептично ставиться до військового втручання США за кордоном і вважав, що Вашингтон не повинен втягуватися в черговий конфлікт на Близькому Сході.

Під час президентської кампанії 2024 року він підтримував обіцянку батька не втягувати США в нову війну в регіоні. У квітні того року, коли Іран атакував Ізраїль ракетами й безпілотниками, Трамп-молодший написав у соцмережі X:

"Пам’ятаєте, коли казали, що Трамп втягне нас у повномасштабну війну з Іраном? Такі моменти мають змушувати нас усіх усвідомити, наскільки нам пощастило з Трампом, його силою та рішучістю", - писав тоді син президента США.

Тепер, коли Америка веде повномасштабну війну проти Ірану, позиція президента суперечить очікуванням його сина, зазначає The Atlantic.

Водночас публічно Трамп-молодший не критикував батька через війну.

"Дон зберігав свою думку з цього питання приватною, оскільки ніколи публічно не виступив би проти батька в такому питанні", - сказав співрозмовник видання, близький до сина президента.

Представник Трампа-молодшого відмовився коментувати цю інформацію. У Білому домі також прямо не відповіли на запитання щодо його позиції. Натомість один із представників адміністрації заявив, що Іран зазнав нищівних втрат і конфлікт "так чи інакше дуже скоро завершиться".