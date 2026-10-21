Сын Трампа выступил против войны с Ираном, - The Atlantic

По словам источников издания, Трамп-младший выступал против войны с самого начала. Он давно скептически относится к военному вмешательству США за границей и считал, что Вашингтон не должен вовлекаться в очередной конфликт на Ближнем Востоке.

Во время президентской кампании в 2024 году он поддерживал обещание отца не втягивать США в новую войну в регионе. В апреле того года, когда Иран атаковал Израиль ракетами и беспилотниками, Трамп-младший написал в соцсети X:

"Помните, когда говорили, что Трамп втянет нас в полномасштабную войну с Ираном? Такие моменты должны заставлять нас всех осознать, насколько нам повезло с Трампом, его силой и решительностью", – писал тогда сын президента США.

Теперь когда Америка ведет полномасштабную войну против Ирана, позиция президента противоречит ожиданиям его сына, отмечает The Atlantic.

В то же время публично Трамп-младший не критиковал отца из-за войны.

"Дон сохранял свое мнение по этому вопросу частным, поскольку никогда публично не выступил бы против отца в таком вопросе", - сказал собеседник издания, близкий к сыну президента.

Представитель Трампа-младшего отказался комментировать эту информацию. В Белом доме также прямо не ответили на вопрос о его позиции. В то же время один из представителей администрации заявил, что Иран понес сокрушительные потери и конфликт "так или иначе очень скоро завершится".