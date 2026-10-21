RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Сын Трампа выступил против войны с Ираном, - The Atlantic

02:00 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп и Дональд Трамп-младший (Getty Images)

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший приватно выражал несогласие с войной против Ирана и неоднократно критиковал военную кампанию в разговорах с близкими и самим отцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

По словам источников издания, Трамп-младший выступал против войны с самого начала. Он давно скептически относится к военному вмешательству США за границей и считал, что Вашингтон не должен вовлекаться в очередной конфликт на Ближнем Востоке.

Во время президентской кампании в 2024 году он поддерживал обещание отца не втягивать США в новую войну в регионе. В апреле того года, когда Иран атаковал Израиль ракетами и беспилотниками, Трамп-младший написал в соцсети X:

"Помните, когда говорили, что Трамп втянет нас в полномасштабную войну с Ираном? Такие моменты должны заставлять нас всех осознать, насколько нам повезло с Трампом, его силой и решительностью", – писал тогда сын президента США.

Теперь когда Америка ведет полномасштабную войну против Ирана, позиция президента противоречит ожиданиям его сына, отмечает The Atlantic.

В то же время публично Трамп-младший не критиковал отца из-за войны.

"Дон сохранял свое мнение по этому вопросу частным, поскольку никогда публично не выступил бы против отца в таком вопросе", - сказал собеседник издания, близкий к сыну президента.

Представитель Трампа-младшего отказался комментировать эту информацию. В Белом доме также прямо не ответили на вопрос о его позиции. В то же время один из представителей администрации заявил, что Иран понес сокрушительные потери и конфликт "так или иначе очень скоро завершится".

Война в Иране

Неоднократные попытки заключить мир между США с Ираном потерпели крах, по состоянию на сегодняшний день конфликт наоборот, вошел в стадию обострения.

На днях сообщалось, что американские военные разработали новые планы ударов по иранской энергетической инфраструктуре и ядерным объектам, предусматривающим возможное применение так называемой "матери всех бомб".

Также недавно глава Минобороны США Пит Гегсет приказал Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых операций против Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранДональд Трамп