США розглядають можливість застосування "матері всіх бомб" проти Ірану, - CNN

Американські військові розробили нові плани ударів по іранській енергетичній інфраструктурі та ядерних об’єктах, які передбачають можливе застосування так званої "матері всіх бомб".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел CNN, один із планів передбачає удари по значній кількості об’єктів енергетичної інфраструктури Ірану з можливим використанням бомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB).

Інший варіант стосується ядерних об’єктів, зокрема гори Пікакс, де, за оцінками США та Ізраїлю, Тегеран зберігає компоненти своєї ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував завдати удару по горі Пікакс. Він заявляв, що мета США - не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Застосування бомби MOAB, найбільшої неядерної бомби в арсеналі США, вперше в конфлікті з Іраном означатиме значну ескалацію, хоча існують сумніви щодо її ефективності у досягненні будь-якої із заявлених Трампом стратегічних цілей або у зміні балансу сил у війні, зазначають численні джерела.

Протягом останніх кількох тижнів радники Білого дому проводили зустрічі, щоб обговорити різні варіанти дій щодо Ірану.

Хоча Трамп публічно оголосив, що не вживатиме нових заходів до проміжних виборів, кілька радників у приватному порядку зазначили, що не знають, чи є ця заява остаточною.