Син екс-футболіста збірної України звернувся до "Динамо": що він сказав

Валерій Лучкевич офіційно залишив київське "Динамо" після завершення контракту. Тепер він готується до нового етапу в кар'єрі. Але на прощання він звернувся до свого уже колишнього клубу.

Що саме сказав півзахисник, розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт " Динамо ".

Останній день в клубі

Контракт гравця з київського "Динамо" завершився влітку цього року, і футболіст покинув команду.

"Шкода, що не закріпився у команді та не залишився в "Динамо" надалі, але це життя. Від себе намагався робити максимум на кожному тренуванні", - цитує Валерія сайт "біло-синіх".

Наразі він перебуває у пошуках нового клубу.

"Мій агент працює над варіантами продовження кар’єри - ми розглядаємо пропозиції", - зазначив футболіст.

Він подякував киянам і побажав команді підтвердити статус чемпіона в наступному сезоні.

Скільки грав Лучкевич за клуб

Зазначимо, що вінгер провів за "Динамо" лише три офіційні матчі. За цей час йому не вдалося зробити жодного результативного внеску - ані голів, ані асистів. Такий обмежений ігровий час вплинув на його позицію в команді.

"Звісно, буду й надалі слідкувати за командою. Усього найкращого!" - передав гравець журналісту "Динамо".

Хто такий Валерій Лучкевич

Вихованець школи запорізького "Металурга" грає на позиції правого півзахисника або вінгера.

Дебютував у професійному футболі за "Дніпро" у 2014 році. У складі дніпрян провів близько 68 матчів у всіх турнірах та був фіналістом Ліги Європи 2015 року.

У 2017-2019 роках Валерій виступав за льєжський "Стандард", де виграв Кубок Бельгії.

Повернувшись в Україну, захищав кольори "Олександрії", "Дніпра-1" та "Колоса". У березні 2025 року підписав контракт із "Динамо".

Валерій також виступав за юнацькі та молодіжні команди України (U17-U21), провів понад 60 матчів у різних вікових категоріях.

Син футболіста Ігоря Лучкевича, який грав за національну збірну України у 1990-х і працює тренером.