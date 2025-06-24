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Сын экс-футболиста сборной Украины обратился к "Динамо": что он сказал

Вторник 24 июня 2025 16:25
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Сын экс-футболиста сборной Украины обратился к "Динамо": что он сказал Фото: Валерий Лучкевич (ФК "Динамо")
Автор: РБК-Украина

Валерий Лучкевич официально покинул киевское "Динамо" после завершения контракта. Теперь он готовится к новому этапу в карьере. Но на прощание он обратился к своему уже бывшему клубу.

Что именно сказал полузащитник, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Последний день в клубе

Контракт игрока с киевским "Динамо" завершился летом этого года, и футболист покинул команду.

"Жаль, что не закрепился в команде и не остался в "Динамо" в дальнейшем, но это жизнь. От себя старался делать максимум на каждой тренировке", - цитирует Валерия сайт "бело-синих".

Сейчас он находится в поисках нового клуба.

"Мой агент работает над вариантами продолжения карьеры - мы рассматриваем предложения", - отметил футболист.

Он поблагодарил киевлян и пожелал команде подтвердить статус чемпиона в следующем сезоне.

Сколько играл Лучкевич за клуб

Отметим, что вингер провел за "Динамо" всего три официальных матча. За это время ему не удалось сделать ни одного результативного вклада - ни голов, ни ассистов. Такое ограниченное игровое время повлияло на его позицию в команде.

"Конечно, буду и в дальнейшем следить за командой. Всего наилучшего!" - передал игрок журналисту "Динамо".

Кто такой Валерий Лучкевич

Воспитанник школы запорожского "Металлурга" играет на позиции правого полузащитника или вингера.

Дебютировал в профессиональном футболе за "Днепр" в 2014 году. В составе днепрян провел около 68 матчей во всех турнирах и был финалистом Лиги Европы 2015 года.

В 2017-2019 годах Валерий выступал за льежский "Стандард", где выиграл Кубок Бельгии.

Вернувшись в Украину, защищал цвета "Александрии", "Днепра-1" и "Колоса". В марте 2025 года подписал контракт с "Динамо".

Валерий также выступал за юношеские и молодежные команды Украины (U17-U21), провел более 60 матчей в разных возрастных категориях.

Сын футболиста Игоря Лучкевича, который играл за национальную сборную Украины в 1990-х и работает тренером.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" узнало своего соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Первый матч состоится на выезде 22 или 23 июля, а ответный матч - на "Арене Люблин" 29 или 30 июля.

Для прохождения в групповой этап киевлянам придется преодолеть трех соперников в квалификации.

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