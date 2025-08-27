Символічний збіг: у день народження Івана Франка помер його правнук Петро Галущак

"З великою скорботою повідомляємо, що в ніч з 26 на 27 серпня 2025 року, після тривалої тяжкої недуги, на 71-му році життя відійшов у вічність Петро Мирославович Галущак - правнук великого Каменяра, українського гуманіста, поета й мислителя Івана Франка, син Іванни-"Асі" Франко та Мирослава Галущака", - йдеться в офіційному повідомленні Львівської ОВА.

Упродовж життя він популяризував спадщину свого прадіда та активно підтримував діяльність музею "Дім Франка". Галущак брав участь у культурних заходах, проводив екскурсії та сприяв наповненню фондів установи.

Символічно, що він помер саме 27 серпня - у день народження Івана Франка, якому цього року виповнилося б 169 років.

Що відомо про правнука Франка

Петро Галущак народився 12 вересня 1954 року у Львові. Навчався у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови, згодом - у Львівському політехнічному інституті.

Свого часу працював інженером-конструктором на "Термоприладі", проходив строкову службу у радянській армії. Після повернення займався інженерною та науковою діяльністю, а з 1990 року обіймав керівні посади на підприємствах.

Галущак також був співзасновником та багаторічним заступником голови Львівської обласної спілки багатодітних сімей "Щаслива родина". Разом із дружиною Олесею Ярош виховав шістьох синів.