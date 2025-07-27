Помер екснардеп та відомий аграрій Леонід Яковишин

Колишній народний депутат Верховної Ради України I скликання, Герой України та відомий аграрій Леонід Яковишин помер 26 липня 2025 року після тривалої хвороби на 87-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Бобровицької громади Чернігівської області у Facebook .

"Бобровицька міська рада, виконавчий комітет і вся Бобровицька громада з глибоким сумом сприйняли звістку про тяжку й непоправну втрату - смерть Леоніда Григоровича Яковишина, генерального директора ТОВ "Земля і Воля", Героя України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Яковишин помер 26 липня в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Останні дні свого життя екснардеп провів там.

Відомо, що раніше Яковишин висловив бажання, щоб його поховали у спеціально побудованому мавзолеї на околицях Бобровиці. Цей мавзолей, за наказом померлого, буде завжди відкритий для відвідувачів.

Мавзолей Яковишин побудував під впливом від мавзолею французького імператора Наполеона. Вартість будівлі склала понад три мільйони доларів - зокрема, мавзолей оздоблений білим мармуром та сусальним золотом.

Що відомо про Леоніда Яковишина

Леонід Яковишин народився 19 травня 1939 року у селі Козятин на Вінниччині. Він пережив німецьку окупацію, а в 1961 році, через 15 років після завершення війни, отримав спеціальність агронома.

З 1961 по 1991 рік працював у сфері сільського господарства. З 1995 року очолив ТОВ “Земля і Воля”, яке було створене на базі реорганізованого радгоспу.

З березня 1990 до квітня 1994 року був народним депутатом Верховної Ради України I скликання. Загалом він обіймав низку політичних посад:

заступник голови комісії ВРУ з питань Чорнобильської катастрофи;

член комісії ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом;

радник в.о. прем’єр-міністра України Юхима Звягільського;

радник прем’єр-міністра Віталія Масола;

позаштатний радник першого заступника голови Верховної Ради України.

У 2002 році балотувався у Раду від блоку "Єдність". Має державні нагороди, як радянські (орден "Знак пошани" для цивільних) так і незалежної України - зокрема був удостоєний почесного звання "Герой України" за досягнення в агропромисловості.