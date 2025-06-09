Є скарги на вчителів. Яка ситуація з російською мовою в українських школах

В Україні є випадки, коли педагоги досі використовують російську мову у навчанні. Один із найрезонансніших стався в одному з дитячих садків, де керівниця закладу взагалі не володіла державною мовою.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла освітній омбудсмен Надія Лещик.

"Нам надіслали відео, і ми були вражені тим, як керівник не володів мовою, не застосовував її в освітньому процесі й відмовлявся застосувати навіть на прохання батьків", - розповіла вона.

Після звернення до органу управління освіти з проханням перевірити рівень володіння українською мовою, з'ясувалося, що директорка не має відповідного сертифіката. Як наслідок, її звільнили з посади - вона не відповідала вимогам до керівника закладу освіти.

"Якщо ти виконуєш посадовий обов'язок, ти маєш спілкуватися державною мовою", - наголосила омбудсмен.

Лещик зауважує, що, попри законодавчі вимоги, в окремих школах і далі трапляються випадки, коли педагоги використовують російську мову на роботі - зокрема, під час перерв.

"Перерва - це також робочий час учителя, де він теж має спілкуватися державною мовою", - пояснює вона.

Що стосується учнів, то відповідальності за використання російської мови у школі вони не несуть. Однак, за словами Лещик, важливо формувати мовне середовище через приклад педагогів.

"Для учнів відповідальності немає, має бути лише переконання, що варто спілкуватися державною мовою. Вчителі мають бути для учнів прикладом", - зазначила вона.

Омбудсмен нагадала, що згідно із законом "Про освіту" та законом про функціонування української мови, усі уроки, наради, документообіг і загалом освітній процес мають відбуватися виключно державною мовою.