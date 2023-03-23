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Символ спротиву. У селі в Криму замайорів український прапор (відео)

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Крим, Четвер 23 березня 2023 17:17
Символ спротиву. У селі в Криму замайорів український прапор (відео) Фото: у селі в Криму замайорів український прапор (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На вежі мобільного зв’язку у селі Грушівка в окупованому Криму вивісили український прапор 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

"У селі Грушівка, Судацького району окупованого Криму, вчора на вежі мобільного зв’язку з’явився державний прапор України. Зовсім скоро такі події більше не дивуватимуть українців, адже синьо-жовтий спокійно майорітиме над кожною будівлею мирного та вільного українського півострова", - написав він.

Назаров зазначив, що зараз український прапор на окупованій території - це ще один із символів спротиву нашого народу, який попри утиски, кримінальні переслідування та незаконні вироки не лише міцнішає, а й масштабується.

"Крим нас чекає, наші громадяни нас чекають, і ми активно готуємося до повернення додому!" - додав він.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як може розвиватися український наступ на Крим.

Окрім того, РБК-Україна аналізувало, навіщо українські війська вдарили по залізничному вузлу в Джанкої.

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