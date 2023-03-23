ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Символ сопротивления. В селе в Крыму появился украинский флаг (видео)

Новина українською →
Крым, Четверг 23 марта 2023 17:17
Символ сопротивления. В селе в Крыму появился украинский флаг (видео) Фото: в селе в Крыму появился украинский флаг (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

На башне мобильной связи в селе Грушевка в оккупированном Крыму вывесили украинский флаг 22 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.

"В селе Грушевка, Судацкого района оккупированного Крыма, вчера на башне мобильной связи появился государственный флаг Украины. Совсем скоро такие события больше не будут удивлять украинцев, ведь сине-желтый будет спокойно реять над каждым зданием мирного и свободного украинского полуострова", - написал он.

Назаров отметил, что сейчас украинский флаг на оккупированной территории - это еще один из символов сопротивления нашего народа, который, несмотря на притеснения, уголовные преследования и незаконные приговоры, не только крепнет, но и масштабируется.

"Крым нас ждет, наши граждане нас ждут, и мы активно готовимся к возвращению домой!" - добавил он.

Напомним, военный эксперт рассказал, как может развиваться украинское наступление на Крым.

Кроме того, РБК-Украина анализировала, зачем украинские войска ударили по железнодорожному узлу в Джанкое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая