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У Сімферополі вибухи, росіяни заявили про "атаку" і перекрили Кримський міст

Ілюстративне фото: у Сімферополі вибухи, росіяни закрили Кримський міст (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи в окупованому Сімферополі пролунали 21 березня. Росіяни поскаржилися на "атаку" та перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, у Сімферополі чули декілька вибухів. Окупанти виправдовуються, що це робота протиповітряної оборони.

Тим часом пропагандисти заявили, що нібито на територію Криму зайшло декілька груп безпілотників і, мовляв, працює російська ППО. Міністерство оборони РФ стверджує, що "збили" три дрони над Кримом. Традиційно звинуватили Україну.

При цьому росіяни перекрили рух транспорту Кримським мостом.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація в окупованому Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КримСімферопольВійна в УкраїніВибухи