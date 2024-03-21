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В Симферополе взрывы, россияне заявили об "атаке" и перекрыли Крымский мост

Иллюстративное фото: в Симферополе взрывы, россияне закрыли Крымский мост (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в оккупированном Симферополе прогремели 21 марта. Россияне пожаловались на "атаку" и перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, в Симферополе слышали несколько взрывов. Оккупанты оправдываются, что это работа противовоздушной обороны.

Между тем, пропагандисты заявили, что якобы на территорию Крыма зашло несколько групп беспилотников и, мол, работает российская ПВО. Министерство обороны РФ утверждает, что "сбили" три дрона над Крымом. Традиционно обвинили Украину.

При этом россияне перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в оккупированному Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, в начале января 2024 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Также Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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