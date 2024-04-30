У Сімферополі та Джанкої було чутно вибухи

Вибухи у Криму

Раніше ми писали, що 29 квітня у Криму були вибухи. У мережі писали про роботу систем ППО.

До речі, у ніч на 28 квітня повідомлялося про потужні вибухи в Криму. Вказується, що він прогримів біля Джанкоя.

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