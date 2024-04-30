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У Сімферополі та Джанкої було чутно вибухи

Ілюстративне фото: у Сімферополі та Джанкої було чутно вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої вночі 30 квітня було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Astra , SHOT і Кримський міст.

Адміністратори каналу ASTRA повідомляють про вибухи у Сімферополі .

"У Сімферополі чутно вибухи, пишуть місцеві жителі", - повідомив Telegram-канал Astra.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм . Попередньо працює ППО.

"За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків", - написали адміністратори SHOT.

У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.

Фото: в Джанкої розташований аеродром окупантів (https://deepstatemap.live/)

У кримських чатах також повідомляють про вибухи.

"У Сімферополі щось вибухає", – пишуть місцеві жителі.

"Спав із відчиненими вікнами, від бабахів ворушилися фіранки. Сімферополь", - написав мешканець міста.

"Багато було чути у районі Джанкоя, схоже на ППО", - пишуть у кримських пабликах.

У Криму перекрито Кримський міст . Про це повідомляється на Telegram-каналі об'єкту.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", - повідомили на каналі.

Вибухи у Криму

Раніше ми писали, що 29 квітня у Криму були вибухи. У мережі писали про роботу систем ППО.

До речі, у ніч на 28 квітня повідомлялося про потужні вибухи в Криму. Вказується, що він прогримів біля Джанкоя.

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