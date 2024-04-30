В Симферополе и Джанкое слышны взрывы

Взрывы в Крыму

Ранее мы писали, что 29 апреля в Крыму были взрывы. В сети писали об работе систем ПВО.

К слову, в ночь на 28 апреля, сообщалось об мощных взрывах в Крыму. Указывается, что он прогремел возле Джанкоя.

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