RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Симферополе и Джанкое слышны взрывы

Фото: в Симферополе и Джанкое слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Во временно оккупированных Симферополе и Джанкое ночью 30 апреля слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Astra, SHOT и Крымский мост.

Администраторы канала ASTRA сообщают об взрывах в Симферополе.

"В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители", - сообщил Telegram-канал Astra.

По информации Telegram-канала SHOT, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем. Предварительно работает ПВО.

"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - написали администраторы SHOT.

В Джанкое расположен аэродром оккупантов и базируется одна из бригад россиян.

Фото: в Джанкое расположен аэродром оккупантов (https://deepstatemap.live/) 

В крымских чатах также сообщают об взрывах.

"В Симферополе что-то взрывается", - пишут местные жители.

"Спал с открытыми окнами, от бабахов шелевились занавески. Симферополь", - написал житель города.

"Много было слышно в районе Джанкоя, похоже на ПВО", - пишут в крымских пабликах.

В Крыму перекрыт Крымский мост. Об этом сообщается на Telegram-канале объекта.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сообщили на канале.

Взрывы в Крыму

Ранее мы писали, что 29 апреля в Крыму были взрывы. В сети писали об работе систем ПВО.

К слову, в ночь на 28 апреля, сообщалось об мощных взрывах в Крыму. Указывается, что он прогремел возле Джанкоя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымСимферопольКрымский мост