В Симферополе и Джанкое слышны взрывы

Во временно оккупированных Симферополе и Джанкое ночью 30 апреля слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Astra, SHOT и Крымский мост.
Администраторы канала ASTRA сообщают об взрывах в Симферополе.
"В Симферополе слышны взрывы, пишут местные жители", - сообщил Telegram-канал Astra.
По информации Telegram-канала SHOT, были громкие взрывы над Симферополем и Джанкоем. Предварительно работает ПВО.
"По словам подписчиков SHOT, первые взрывы раздались примерно в 1:25 ночи, всего было слышно более десяти мощных хлопков", - написали администраторы SHOT.
В Джанкое расположен аэродром оккупантов и базируется одна из бригад россиян.
В крымских чатах также сообщают об взрывах.
"В Симферополе что-то взрывается", - пишут местные жители.
"Спал с открытыми окнами, от бабахов шелевились занавески. Симферополь", - написал житель города.
"Много было слышно в районе Джанкоя, похоже на ПВО", - пишут в крымских пабликах.
В Крыму перекрыт Крымский мост. Об этом сообщается на Telegram-канале объекта.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сообщили на канале.
Ранее мы писали, что 29 апреля в Крыму были взрывы. В сети писали об работе систем ПВО.
К слову, в ночь на 28 апреля, сообщалось об мощных взрывах в Крыму. Указывается, что он прогремел возле Джанкоя.
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