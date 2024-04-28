В окупованому Криму повідомляють про вибухи

В тимчасово окупованому Криму в районі Джанкою та Євпаторії пролунали вибухи у ніч проти 28 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер " та місцеві пабліки.

В мережі стали писати про звуки у цих районах вибухів після опівночі. Вказується, що вибух, зокрема біля Джанкою, був досить потужний.

Між тим представники окупаційної "влади" оголошували про ракетну небезпеку в Криму.

"У Джанкої та Джанкойському районі було чути потужний вибух", - йдеться в публікації "Кримського вітру".

При цьому в мережі повідомляють, що після цього також пролунали вибухи в районі Євпаторії.

"Джанкой. Гучно і довго... Пишуть, що в Євпаторії теж гучно. Чекаємо підтвердження", - йдеться в місцевих пабліках.

Разом з тим російські пропагандисти стверджують про атаку нібито із застосуванням ATACMS в районі Джанкою, при цьому нібито усе було збито силами та засобами ППО окупантів.

"Всі ракети Atacms були збиті. 12 штук", - йдеться в повідомленнях, що цитує Тг-канал "ЧП Джанкой".

Удар по аеродрому російських окупантів у Джанкої

Нагадаємо, в ніч проти 17 квітня в районі Джанкоя в окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Пізніше стало відомо, що Силі оборони України завдали удару по військовому аеродрому загарбників. Ймовірно, це був перший удар ракетами ATACMS по цьому об'єкту.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, в результаті удару було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.

Додамо, за словами спікера Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука, зараз РФ займається відновленням системи ППО в тимчасово окупованому Криму. Про посилення поки що навіть не йдеться.