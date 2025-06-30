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Сімейний стіл без міфів: як змінюється наше уявлення про здорове харчування

Україна, Понеділок 30 червня 2025 15:57
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Сімейний стіл без міфів: як змінюється наше уявлення про здорове харчування Фото: як змінюється наше уявлення про здорове харчування, якщо прибрати популярні міфи (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Що спільного між мискою супу, склянкою молока і вечерею після восьмої вечора? Усе це — частини харчових звичок, сформованих роками, а часто — десятиліттями, що передаються в родинах як істина, але сучасна наука дедалі частіше ставить під сумнів усталені "бабусині" правила, тому час оновити знання.

Детальніше — читайте в матеріалі РБК-Україна.

Міф 1: "Цукор збуджує дітей"

Це переконання настільки поширене, що батьки готові заборонити торт на день народження. Але численні дослідження не виявили прямого зв’язку між споживанням цукру і гіперактивністю у дітей (Journal of pediatrics). Поведінкові особливості значно більше залежать від сну, структури дня, емоційного середовища та способів виховання.

Це не означає, що цукор — безпечний у будь-яких дозах. Але обмеження має базуватись на здоровому глузді (наприклад, уникнення підсолоджених напоїв), а не на міфах про надмірну збудженість.

Міф 2: "Без супу не наїсися"

Багатьом дітям щодня готують суп, вважаючи це обов’язковою стравою. Але потреба в супі — не фізіологічна, а культурна. У багатьох країнах (США, Швеція, Нідерланди) супи — не щоденна їжа, й це не заважає мешканцям цих країн бути здоровими.

Сенс у тому, що важливий не формат страви, а її поживна цінність: білки, жири, вуглеводи, клітковина й вітаміни. Суп може бути частиною збалансованого меню, але не є незамінним компонентом.

Міф 3: "Без молока діти не ростуть"

Таке уявлення прижилося особливо сильно у повоєнні роки, коли молоко вважалося суперпродуктом для зростаючого організму. Але досвід Японії, Китаю, Індії показує: у країнах з традиційно низьким споживанням молока рівень переломів і остеопорозу не вищий, ніж у Європі (osteoporosis intl).

Секрет — у різноманітті джерел кальцію: капуста, кунжут, мигдаль, бобові, консервовані сардини, тофу. Діти можуть виростати здоровими, не вживаючи молока, якщо меню збалансоване.

Міф 4: "Пізня вечеря — ворог фігури"

Вважається, що їсти після 18:00 — шлях до зайвої ваги. Але для метаболізму важливіше не час прийому їжі, а її загальна калорійність і склад. Якщо ввечері ви з’їли легку вечерю з овочів, білка і трохи вуглеводів — тіло не перетворить це на жир лише тому, що на годиннику 20:30.

До того ж життєвий ритм змінився: багато людей працюють допізна, мають пізні тренування чи обов’язки по дому. Позбавлення себе вечері може спровокувати нічні перекуси або переїдання наступного дня.

Що дійсно варто враховувати в харчуванні родини

Сучасні педіатри і дієтологи погоджуються в одному: ключ до здоров’я дитини — це різноманітне, збалансоване харчування, а не суворе дотримання народних правил. Варто звертати увагу на:

  • Наявність джерел білка — м’ясо, риба, яйця, бобові.
  • ​​​Присутність пробіотиків — йогурт, кефір, квашена капуста (nature reviews immunology). Вони підтримують мікрофлору та імунітет.
  • Достатній вміст клітковини — овочі, фрукти, цільнозернові.
  • Баланс жирів — не варто уникати жиру повністю, діти потребують його для росту і розвитку мозку.
  • Раціональну кількість солодкого — не забороняти, а пояснювати і контролювати.

Що купувати?

Не обов’язково складати меню з екзотики чи дорогих суперфудів. Кефір, яйця, гречка, яблука, риба, заморожені овочі — це основа розумного раціону. І все це можна знайти у звичайному супермаркеті. Наприклад, на VARUS.ua — у розділах "Для дітей", "Молочні продукти", "Здорове харчування" доступні найнеобхідніші продукти щодня.

Підсумовуючи: краще мати критичне мислення і читати етикетки, ніж сліпо вірити в міфи. Адже харчування — це не магія і не система заборон. Це інструмент, який працює краще, якщо ним правильно користуватись.

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Здорове харчування Дієта Міфи
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