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Семейный стол без мифов: как меняется наше представление о здоровом питании

Украина, Понедельник 30 июня 2025 15:57
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Семейный стол без мифов: как меняется наше представление о здоровом питании Фото: как меняется наше представление о здоровом питании, если убрать популярные мифы (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Что общего между миской супа, стаканом молока и ужином после восьми вечера? Все это — части пищевых привычек, сформированных годами, а часто — десятилетиями, которые передаются в семьях как истина, но современная наука все чаще ставит под сомнение устоявшиеся "бабушкины" правила, поэтому пора обновить знания.

Подробнее — читайте в материале РБК-Украина.

Миф 1: "Сахар возбуждает детей"

Это убеждение настолько распространено, что родители готовы запретить торт на день рождения. Но многочисленные исследования не выявили прямой связи между потреблением сахара и гиперактивностью у детей (Journal of pediatrics). Поведенческие особенности значительно больше зависят от сна, структуры дня, эмоциональной среды и способов воспитания.

Это не означает, что сахар — безопасен в любых дозах. Но ограничение должно базироваться на здравом смысле (например, избегание подслащенных напитков), а не на мифах о чрезмерной возбужденности.

Миф 2: "Без супа не наешься"

Многим детям ежедневно готовят суп, считая это обязательным блюдом. Но потребность в супе — не физиологическая, а культурная. Во многих странах (США, Швеция, Нидерланды) супы - не ежедневная еда, и это не мешает жителям этих стран быть здоровыми.

Смысл в том, что важен не формат блюда, а его питательная ценность: белки, жиры, углеводы, клетчатка и витамины. Суп может быть частью сбалансированного меню, но не является незаменимым компонентом.

Миф 3: "Без молока дети не растут"

Такое представление прижилось особенно сильно в послевоенные годы, когда молоко считалось суперпродуктом для растущего организма. Но опыт Японии, Китая, Индии показывает: в странах с традиционно низким потреблением молока уровень переломов и остеопороза не выше, чем в Европе (osteoporosis intl).

Секрет — в многообразии источников кальция: капуста, кунжут, миндаль, бобовые, консервированные сардины, тофу. Дети могут вырастать здоровыми, не употребляя молока, если меню сбалансировано.

Миф 4: "Поздний ужин - враг фигуры"

Считается, что есть после 18:00 — путь к лишнему весу. Но для метаболизма важнее не время приема пищи, а ее общая калорийность и состав. Если вечером вы съели легкий ужин из овощей, белка и немного углеводов — тело не превратит это в жир только потому, что на часах 20:30.

К тому же жизненный ритм изменился: многие люди работают допоздна, имеют поздние тренировки или обязанности по дому. Лишение себя ужина может спровоцировать ночные перекусы или переедание на следующий день.

Что действительно стоит учитывать в питании семьи

Современные педиатры и диетологи сходятся в одном: ключ к здоровью ребенка - это разнообразное, сбалансированное питание, а не строгое соблюдение народных правил. Стоит обращать внимание на:

  • Наличие источников белка — мясо, рыба, яйца, бобовые.
  • Присутствие пробиотиков — йогурт, кефир, квашеная капуста (nature reviews immunology). Они поддерживают микрофлору и иммунитет.
  • Достаточное содержание клетчатки - овощи, фрукты, цельнозерновые.
  • Баланс жиров — не стоит избегать жира полностью, дети нуждаются в нем для роста и развития мозга.
  • Рациональное количество сладкого — не запрещать, а объяснять и контролировать.

Что покупать?

Не обязательно составлять меню из экзотики или дорогих суперфудов. Кефир, яйца, гречка, яблоки, рыба, замороженные овощи — это основа разумного рациона. И все это можно найти в обычном супермаркете. Например, на VARUS.ua — в разделах "Для детей", "Молочные продукты", "Здоровое питание" доступны самые необходимые продукты ежедневно.

Подытоживая: лучше иметь критическое мышление и читать этикетки, чем слепо верить в мифы. Ведь питание — это не магия и не система запретов. Это инструмент, который работает лучше, если им правильно пользоваться.

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