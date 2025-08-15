Сімейним лікарям в Україні підвищать зарплати: скільки отримають з 2026 року

За словами міністра, з 1 січня 2026 року при наявності 1800 декларацій із сімейним лікарем мінімальна базова зарплата має становити 35 тисяч гривень. Для цього буде переглянута капітаційна ставка.

"Ми допустили цю програму, умовно місяць на розкачку, комунікацію та пояснення. Вересень-жовтень будемо дивитися, наскільки вона популярна", - зазначив Ляшко.

Він також наголосив на нестачі медичних кадрів, особливо у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Для залучення фахівців держава надаватиме так звані "підйомні кошти" та службове житло.

Крім того, у 2025 році вперше закладено 100 млн гривень на придбання житла для медиків. Отримати його зможуть ті, хто відповідає критеріям, визначеним постановою Кабміну. Заклад охорони здоров’я передаватиме дані про потребу у житлі через обласну адміністрацію до МОЗ, яке фінансуватиме купівлю відповідно до встановленої методики.