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Сімейні клани проти корпорацій: хто виграє битву у продуктовому ритейлі

11:52 31.07.2026 Пт
2 хв
Дві моделі управління – сімейна і корпоративна – конкурують за майбутнє української роздробу
aimg Ірина Костюченко aimg Олег Хомчук
Трійка провідних продуктових ритейлерів є вихідцями з Дніпра (фото: РБК-Україна)

Поки перша гільдія ритейлерів – АТБ, Fozzy та Varus – будують класичні корпоративні імперії, регіональні мережі, як-от "Близенько" та"Таврія В", змагаються за лідерство, зберігаючи сімейне управління.

Більше про конкуренцію двох бізнес-моделей в українському food-retail читайте у статті РБК-Україна "Володарі полиць. Кому належать АТБ, Сільпо, Novus, Varus та скільки вони заробляють".

Головне:

  • Трійка провідних продуктових ритейлерів – АТБ, Fozzy і Varus – є вихідцями з Дніпра.

  • Компанія Berta Group (власник "Близенько" та частки 40% мережі "Торба") розглядає перехід від сімейного управління до створення наглядової ради.

  • Сімейний ритейл має перевагу в стратегічному плануванні, оскільки власники живуть категоріями поколінь, а не квартальних звітів.

  • Корпоративні мережі краще залучають масштабні інвестиції та впроваджують міжнародні практики.

  • Не власністю, а якістю: управлінські моделі у продуктовому ритейлі конкурують за іншими принципами.

Організований продуктовий ритейл України прийнято ділити на два кластери: великі корпоративні структури та компанії, що виросли з регіональних сімейних бізнесів. Обидві моделі мають свої переваги, і поки що жодна з них не витісняє іншу з ринку.

Аргументи сімейного бізнесу

Генеральний директор Berta Group Олександр Бережанський, якому належать "Близенько" і 40% дискаунтерів "Торба", розповів, що розглядає можливість формування наглядової ради, щоб компанія продовжила працювати й для наступних поколінь родини.

Професор Київської школи економіки Михайло Колісник зазначає, що сімейні компанії більш оперативно ухвалюють рішення, краще контролюють операційні процеси й обережніше використовують фінансовий левередж, що допомагає їм легше переживати кризу ліквідності.

Де виграють корпорації

Водночас, за оцінкою Колісника, корпоративна модель стає виграшною у фазі масштабної експансії – за рахунок доступу до дешевого фінансування та професійних команд, за умови бюрократизації та спроможності узгоджувати інтереси різних акціонерів.

Експерт підсумовує: ключовим фактором успіху є не форма власності, а якість управління капіталом і здатність швидко реагувати на зміни ринку.

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