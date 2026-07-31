Семейные кланы против корпораций: кто выиграет битву в продуктовом ритейле

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Тройка ведущих продуктовых ритейлеров – АТБ, Fozzy и Varus – является выходцами из Днепра.

Компания Berta Group (владелец "Близенько" и доли 40% сети "Торба") рассматривает переход от семейного управления к созданию наблюдательного совета.

Семейный ритейл имеет преимущество в стратегическом планировании , поскольку владельцы живут категориями поколений, а не квартальных отчетов.

Корпоративные сети лучше привлекают масштабные инвестиции и внедряют международные практики.

Не собственностью, а качеством: управленческие модели в продуктовом ритейле конкурируют по другим принципам.

Организованный продуктовый ритейл Украины принято делить на два кластера: крупные корпоративные структуры и выросшие из региональных семейных бизнесов компании. Обе модели имеют свои преимущества, и пока ни одна из них не вытесняет другую с рынка.

Аргументы семейного бизнеса

Генеральный директор Berta Group Александр Бережанский, которому принадлежат "Близенько" и 40% дискаунтеров "Торба", рассказал, что рассматривает возможность формирования наблюдательного совета, чтобы компания продолжила работать и для следующих поколений семьи.

Профессор Киевской школы экономики Михаил Колесник отмечает, что семейные компании более оперативно принимают решения, лучше контролируют операционные процессы и более осторожно используют финансовый левередж, что помогает им легче переживать кризис ликвидности.

Где выиграют корпорации

В то же время, по оценке Колесника, корпоративная модель становится выигрышной в фазе масштабной экспансии – за счет доступа к дешевому финансированию и профессиональным командам, при условии бюрократизации и возможности согласовывать интересы разных акционеров.

Эксперт подводит итог: ключевым фактором успеха является не форма собственности, а качество управления капиталом и способность быстро реагировать на изменения рынка.