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Семейные кланы против корпораций: кто выиграет битву в продуктовом ритейле

11:52 31.07.2026 Пт
2 мин
Две модели управления – семейная и корпоративная – конкурируют за будущее украинской розницы
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Тройка ведущих продуктовых ритейлеров является выходцами из Днепра (фото: РБК-Украина)

Пока первая гильдия ритейлеров – АТБ, Fozzy и Varus – строят классические корпоративные империи, региональные сети, например "Близенько" и "Таврия В", соревнуются за лидерство, сохраняя семейное управление.

Больше о конкуренции двух бизнес-моделей в украинском food-retail читайте в статье РБК-Украина "Властелины полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают".

Главное:

  • Тройка ведущих продуктовых ритейлеров – АТБ, Fozzy и Varus – является выходцами из Днепра.

  • Компания Berta Group (владелец "Близенько" и доли 40% сети "Торба") рассматривает переход от семейного управления к созданию наблюдательного совета.

  • Семейный ритейл имеет преимущество в стратегическом планировании, поскольку владельцы живут категориями поколений, а не квартальных отчетов.

  • Корпоративные сети лучше привлекают масштабные инвестиции и внедряют международные практики.

  • Не собственностью, а качеством: управленческие модели в продуктовом ритейле конкурируют по другим принципам.

Организованный продуктовый ритейл Украины принято делить на два кластера: крупные корпоративные структуры и выросшие из региональных семейных бизнесов компании. Обе модели имеют свои преимущества, и пока ни одна из них не вытесняет другую с рынка.

Аргументы семейного бизнеса

Генеральный директор Berta Group Александр Бережанский, которому принадлежат "Близенько" и 40% дискаунтеров "Торба", рассказал, что рассматривает возможность формирования наблюдательного совета, чтобы компания продолжила работать и для следующих поколений семьи.

Профессор Киевской школы экономики Михаил Колесник отмечает, что семейные компании более оперативно принимают решения, лучше контролируют операционные процессы и более осторожно используют финансовый левередж, что помогает им легче переживать кризис ликвидности.

Где выиграют корпорации

В то же время, по оценке Колесника, корпоративная модель становится выигрышной в фазе масштабной экспансии – за счет доступа к дешевому финансированию и профессиональным командам, при условии бюрократизации и возможности согласовывать интересы разных акционеров.

Эксперт подводит итог: ключевым фактором успеха является не форма собственности, а качество управления капиталом и способность быстро реагировать на изменения рынка.

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