ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Сімейні клани проти корпорацій: хто виграє битву у продуктовому ритейлі

11:52 31.07.2026 Пт
2 хв
Дві моделі управління – сімейна і корпоративна – конкурують за майбутнє української роздробу
aimg Ірина Костюченко aimg Олег Хомчук
Сімейні клани проти корпорацій: хто виграє битву у продуктовому ритейлі Трійка провідних продуктових ритейлерів є вихідцями з Дніпра (фото: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Поки перша гільдія ритейлерів – АТБ, Fozzy та Varus – будують класичні корпоративні імперії, регіональні мережі, як-от "Близенько" та"Таврія В", змагаються за лідерство, зберігаючи сімейне управління.

Більше про конкуренцію двох бізнес-моделей в українському food-retail читайте у статті РБК-Україна "Володарі полиць. Кому належать АТБ, Сільпо, Novus, Varus та скільки вони заробляють".

Головне:

  • Трійка провідних продуктових ритейлерів – АТБ, Fozzy і Varus – є вихідцями з Дніпра.

  • Компанія Berta Group (власник "Близенько" та частки 40% мережі "Торба") розглядає перехід від сімейного управління до створення наглядової ради.

  • Сімейний ритейл має перевагу в стратегічному плануванні, оскільки власники живуть категоріями поколінь, а не квартальних звітів.

  • Корпоративні мережі краще залучають масштабні інвестиції та впроваджують міжнародні практики.

  • Не власністю, а якістю: управлінські моделі у продуктовому ритейлі конкурують за іншими принципами.

Організований продуктовий ритейл України прийнято ділити на два кластери: великі корпоративні структури та компанії, що виросли з регіональних сімейних бізнесів. Обидві моделі мають свої переваги, і поки що жодна з них не витісняє іншу з ринку.

Аргументи сімейного бізнесу

Генеральний директор Berta Group Олександр Бережанський, якому належать "Близенько" і 40% дискаунтерів "Торба", розповів, що розглядає можливість формування наглядової ради, щоб компанія продовжила працювати й для наступних поколінь родини.

Професор Київської школи економіки Михайло Колісник зазначає, що сімейні компанії більш оперативно ухвалюють рішення, краще контролюють операційні процеси й обережніше використовують фінансовий левередж, що допомагає їм легше переживати кризу ліквідності.

Де виграють корпорації

Водночас, за оцінкою Колісника, корпоративна модель стає виграшною у фазі масштабної експансії – за рахунок доступу до дешевого фінансування та професійних команд, за умови бюрократизації та спроможності узгоджувати інтереси різних акціонерів.

Експерт підсумовує: ключовим фактором успіху є не форма власності, а якість управління капіталом і здатність швидко реагувати на зміни ринку.

Читайте також: Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АТБ Fozzy Group Магазини Супермаркети
Новини
Зеленський назвав втрати України та Росії у війні
Зеленський назвав втрати України та Росії у війні
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись