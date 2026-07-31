Семейные кланы против корпораций: кто выиграет битву в продуктовом ритейле
Пока первая гильдия ритейлеров – АТБ, Fozzy и Varus – строят классические корпоративные империи, региональные сети, например "Близенько" и "Таврия В", соревнуются за лидерство, сохраняя семейное управление.
Больше о конкуренции двух бизнес-моделей в украинском food-retail читайте в статье РБК-Украина "Властелины полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают".
Главное:
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Тройка ведущих продуктовых ритейлеров – АТБ, Fozzy и Varus – является выходцами из Днепра.
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Компания Berta Group (владелец "Близенько" и доли 40% сети "Торба") рассматривает переход от семейного управления к созданию наблюдательного совета.
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Семейный ритейл имеет преимущество в стратегическом планировании, поскольку владельцы живут категориями поколений, а не квартальных отчетов.
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Корпоративные сети лучше привлекают масштабные инвестиции и внедряют международные практики.
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Не собственностью, а качеством: управленческие модели в продуктовом ритейле конкурируют по другим принципам.
Организованный продуктовый ритейл Украины принято делить на два кластера: крупные корпоративные структуры и выросшие из региональных семейных бизнесов компании. Обе модели имеют свои преимущества, и пока ни одна из них не вытесняет другую с рынка.
Аргументы семейного бизнеса
Генеральный директор Berta Group Александр Бережанский, которому принадлежат "Близенько" и 40% дискаунтеров "Торба", рассказал, что рассматривает возможность формирования наблюдательного совета, чтобы компания продолжила работать и для следующих поколений семьи.
Профессор Киевской школы экономики Михаил Колесник отмечает, что семейные компании более оперативно принимают решения, лучше контролируют операционные процессы и более осторожно используют финансовый левередж, что помогает им легче переживать кризис ликвидности.
Где выиграют корпорации
В то же время, по оценке Колесника, корпоративная модель становится выигрышной в фазе масштабной экспансии – за счет доступа к дешевому финансированию и профессиональным командам, при условии бюрократизации и возможности согласовывать интересы разных акционеров.
Эксперт подводит итог: ключевым фактором успеха является не форма собственности, а качество управления капиталом и способность быстро реагировать на изменения рынка.