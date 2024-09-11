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Компенсація рідним загиблих цивільних громадян: як отримати допомогу

Середа 11 вересня 2024 17:02
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Компенсація рідним загиблих цивільних громадян: як отримати допомогу Фото: допомога рідним загиблих цивільних громадян (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сім'ям загиблих через російську агресію цивільних громадян передбачена фінансова допомога в рамках програми соціального захисту. Так, рідні можуть отримати 300 000 гривень компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Він нагадав, що у Дніпропетровській обласній раді продовжує діяти ця соціальна програма. Лукашук висловив щирі співчуття рідним загиблих громадян та поділився механізмом отримання виплат.

Матеріальна допомога є одноразовою. Її видають через обласні ради громадянам, які зареєстровані на їх території.

Член родини загиблого має написати заяву на ім'я голови облдержадміністрації.

Вона подається до управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.

До заяви подаються такі документи:

  • Довідка (з держбанку із зазначенням реквізитів відкритого IBAN-рахунку заявників)
  • Копії документів, що доказують родинні зв'язку із загиблою особою (свідоцтво про шлюб, народження тощо)
  • Копія свідоцтва про смерть особи, яка загинула внаслідок отриманих травм чи поранень
  • Копія первинного медичного документа, що засвідчує причинно-наслідковий зв'язок смерті із пораненням, травм, вогневим ураженням під час обстрілу, бомбардування, мінування і т.д.
  • Копія витягу з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання або довідки про місця проживання особи (у разі надання копій паспорта у формі картки)
  • Документ, що підтверджує згоду членів родини на переведення компенсації на рахунок законного представника або уповноваженої особи відповідно до законодавства
  • Копія документа заявника, що посвідчує особу громадянина України. Якщо заяву подає уповноважена особа або законний представник - копії документів, що посвідчують особу тих членів сім'ї, від імені яких вона подається, а також документ, який надає відповідні повноваження.
  • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта.

Важливо зазначити, що компенсації розподіляються рівними частками на всіх отримувачів.

До членів родини загиблого, яким передбачено надання допомоги, належать:

  • Чоловік/дружина померлої людини
  • Його/її діти
  • Його/її батьки
  • Неповнолітні рідні брати/сестри загиблого/загиблої

Про те, як отримати компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії житло, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Як подати заяву в міжнародний Реєстр збитків у Дії - дізнайтеся у нашій статті.

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