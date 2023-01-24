UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії": як взяти участь у бета-тесті

Фото: сім'ї з дітьми зможуть отримати допомогу у "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Родини з дітьми зможуть подати заявку на отримання допомоги від держави на порталі "Дія". Тестування функції вже розпочалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Отримати допомогу від держави сім'ям з дітьми стане легше. Просто подаєте заяву у кілька кліків на порталі "Дія". Черги, ксерокопії та нескінченні поїздки до держустанов - у минулому", - написав він.

Федоров зазначив, що послуга доступна для людей, які всиновили дитину або доглядають за хворою дитиною.

Окрім того, допомогу зможуть отримати люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, а також одинокі матері або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Наразі Мінцифри збирає тестувальників та запрошує українців долучатися до бета-тесту за посиланням.

Нагадаємо, у "Дії" скоро можна буде подавати заяву на шлюб та заміну водійських прав.

Окрім того, стало відомо, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія СітіМіністерство цифрової трансформаціїМихайло Федоров