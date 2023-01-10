Заява на шлюб та витяг про несудимість. Що нового з'явиться у "Дії"

Все більше послуг в Україні можна отримати в електронному вигляді. Так, у додатку "Дія" скоро з'являться нові можливості для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислава Баніка в ефірі телемарафону.

"У нас зараз триває бета-тест заяви на шлюб… І ми працюємо над заміною водійського, над витягом про несудимість та ще рядом нових послуг", - сказав він.

РБК-Україна повідомляло, що у "Дії" вже стартувало бета-тестування заміни посвідчення водія та отримання виписки про несудимість.

Окрім того, в Україні дозволили використовувати електронне посвідчення водія в додатку "Дії" без пластикового аналога.

До того ж, стало відомо, чи отримуватимуть українці повістки у "Дії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.