RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Семьи с детьми смогут получить помощь в "Дії": как принять участие в бета-тесте

Фото: семьи с детьми смогут получить помощь в "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Семьи с детьми смогут подать заявку на получение помощи от государства на портале "Дія". Тестирование функции уже началось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Получить помощь от государства семьям с детьми станет легче. Просто подаете заявление в несколько кликов на портале "Дія". Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения - в прошлом", - написал он.

Федоров отметил, что услуга доступна для людей, которые усыновили ребенка или ухаживают за больным ребенком.

Кроме того, помощь смогут получить люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, а также одинокие матери или родители, которые не состоят в браке.

Минцифры собирает тестировщиков и приглашает украинцев присоединяться к бета-тесту по ссылке.

Напомним, в "Дії" скоро можно будет подавать заявление на брак и замену водительских прав.

Кроме того, стало известно, будут ли украинцы получать повестки в "Дії".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия СитиМинистерство цифровой трансформацииМихаил Федоров