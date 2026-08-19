Сім'я без шлюбу: юрист розповів, кому належить майно та які права є у співмешканців

В Україні можна жити разом без офіційної реєстрації шлюбу, однак це не означає, що пара автоматично отримує всі права подружжя. У певних випадках співмешканці можуть претендувати на спільне майно, але для цього іноді доводиться доводити свої права в суді.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк.
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Юрист пояснює, що з юридичної точки зору цивільним шлюбом є шлюб, зареєстрований у державному органі РАЦС. Натомість те, що в побуті називають цивільним шлюбом, закон визначає як проживання чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлюбу.
Сімейний кодекс України визнає можливість існування таких сімейних відносин. Водночас співмешканці не прирівнюються автоматично до офіційного подружжя.
За словами Нагорнюка, одна з головних гарантій передбачена статтею 74 Сімейного кодексу України. Якщо чоловік і жінка проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, майно, набуте ними під час спільного проживання, може бути визнане спільною сумісною власністю.
Однак таке право не виникає автоматично. У разі спору потрібно довести в суді сам факт проживання однією сім’єю.
Суд може враховувати тривалість спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільного бюджету, спільні витрати на житло, ремонт та придбання майна, взаємне піклування, а також те, чи сприймали оточуючі пару як сім’ю.
Відсутність офіційного шлюбу означає, що автоматично не виникають, зокрема:
Адвокат також назвав поширені міфи. Зокрема, українське законодавство не передбачає строку, після якого співмешканці автоматично стають подружжям. Також майно не обов’язково ділиться навпіл без додаткового доведення сімейних відносин та обставин його придбання.
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