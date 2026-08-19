Семья без брака: юрист рассказал, кому принадлежит имущество и какие права есть у сожителей

В Украине можно жить вместе без официальной регистрации брака, однако это не означает, что пара автоматически получает все права супругов. В некоторых случаях сожители могут претендовать на общее имущество, но для этого иногда приходится доказывать свои права в суде.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк.
Главное:
Юрист объясняет, что с юридической точки зрения гражданским браком является брак, зарегистрированный в государственном органе ЗАГС. В то же время то, что в быту называют гражданским браком, закон определяет как проживание супругов одной семьей без регистрации брака.
Семейный кодекс Украины признает возможность существования семейных отношений. В то же время сожители не приравниваются автоматически к официальным супругам.
По словам Нагорнюка, одна из главных гарантий предусмотрена статьей 74 Семейного кодекса Украины. Если супруги проживают одной семьей без регистрации брака, имущество, приобретенное ими во время совместного проживания, может быть признано общей совместной собственностью.
Однако такое право не возникает автоматически. В случае спора следует доказать в суде сам факт проживания одной семьей.
Суд может учитывать продолжительность совместного проживания, ведение совместного хозяйства, наличие общего бюджета, общие расходы на жилье, ремонт и приобретение имущества, взаимную опеку, а также то, воспринимали ли окружающие пару как семью.
Отсутствие официального брака означает, что автоматически не возникают, в частности:
Адвокат также назвал распространенные мифы. В частности, украинское законодательство не предусматривает срока, после которого сожители автоматически становятся супругами. Также имущество не обязательно делится пополам без дополнительного доказывания семейных отношений и обстоятельств его приобретения.
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