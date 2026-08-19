Семья без брака: юрист рассказал, кому принадлежит имущество и какие права есть у сожителей

Главное: Отсутствие автоматических прав: Проживание одной семьей без официальной регистрации в ЗАГСе не предоставляет партнерам статуса официальных супругов.

Проживание одной семьей без официальной регистрации в ЗАГСе не предоставляет партнерам статуса официальных супругов. Совместное имущество через суд: Приобретенное за время совместной жизни имущество может быть признано совместной собственностью, однако в случае спора факт ведения совместного хозяйства и бюджета придется доказывать в суде.

Приобретенное за время совместной жизни имущество может быть признано совместной собственностью, однако в случае спора факт ведения совместного хозяйства и бюджета придется доказывать в суде. Каких гарантий нет: Без официального брака партнеры не имеют автоматического права на наследование как супруг, на пенсию по случаю потери кормильца и на представительство интересов друг друга.

Без официального брака партнеры не имеют автоматического права на наследование как супруг, на пенсию по случаю потери кормильца и на представительство интересов друг друга. Развенчание мифов: Законодательство не предусматривает никакого срока проживания, после которого пара автоматически считается супругами, а имущество без суда не делится пополам.

Что такое гражданский брак

Юрист объясняет, что с юридической точки зрения гражданским браком является брак, зарегистрированный в государственном органе ЗАГС. В то же время то, что в быту называют гражданским браком, закон определяет как проживание супругов одной семьей без регистрации брака.

Семейный кодекс Украины признает возможность существования семейных отношений. В то же время сожители не приравниваются автоматически к официальным супругам.

Какие права имеют сожители

По словам Нагорнюка, одна из главных гарантий предусмотрена статьей 74 Семейного кодекса Украины. Если супруги проживают одной семьей без регистрации брака, имущество, приобретенное ими во время совместного проживания, может быть признано общей совместной собственностью.

Однако такое право не возникает автоматически. В случае спора следует доказать в суде сам факт проживания одной семьей.

Суд может учитывать продолжительность совместного проживания, ведение совместного хозяйства, наличие общего бюджета, общие расходы на жилье, ремонт и приобретение имущества, взаимную опеку, а также то, воспринимали ли окружающие пару как семью.

Каких прав нет автоматически

Отсутствие официального брака означает, что автоматически не возникают, в частности:

право на наследование как у мужа или жены;

право на пенсию в связи с утратой кормильца;

право представлять интересы партнера как супругов;

ряд социальных, жилищных и других гарантий, которые закон увязывает со статусом мужа или жены.

Адвокат также назвал распространенные мифы. В частности, украинское законодательство не предусматривает срока, после которого сожители автоматически становятся супругами. Также имущество не обязательно делится пополам без дополнительного доказывания семейных отношений и обстоятельств его приобретения.