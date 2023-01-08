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Дев'ять ракетних ударів по Донецькій області: в ОВА показали наслідки нічної атаки росіян

Фото: Окупанти атакували ракетами Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Олег Васьків

Окупанти у ніч на 8 січня атакували ракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сім ударів по Краматорську і два - по Костянтинівці здійснили російські війська. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає", - зазначив посадовець.

Кириленко розповів про пошкодження:

  • У Краматорську постраждали будівлі освітного закладу та промислового об'єкту, а також гаражний кооператив.
  • В Костянтинівці "приліт" у промисловій зоні.

Окрім цього, за словами глави ОВА, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та Курахівка - пошкоджені приватні будинки і мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

"Ворог не припиняє тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів по важливих об'єктах інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян детально фіксуємо. Відповідатимуть усі причетні", - додав Кириленко.

Окупанти атакували ракетами Донецьку область / (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, 7 січня росіяни обстріляли Харків і область із комплексів С-300. Унаслідок атак ворог загинув чоловік.

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