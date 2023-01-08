Девять ракетных ударов по Донецкой области: в ОВА показали последствия ночной атаки россиян

Оккупанты в ночь на 8 января атаковали ракетами Донецкую область. В результате обстрелов врага никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Семь ударов по Краматорску и два - по Константиновке нанесли российские войска. По предварительной информации, погибших и раненых нет", - отметил чиновник.
Кириленко рассказал о повреждениях:
Кроме этого, по словам главы ОВА, несколькими часами ранее под вражеским огнем оказались Курахово и Кураховка - повреждены частные дома и сети, обеспечивающие Кураховскую громаду теплом.
"Враг не прекращает терроризировать гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры. Делает это ежедневно и целенаправленно. Преступления россиян подробно фиксируем. Отвечать будуть все причастные", - добавил Кириленко.
Оккупанты атаковали ракетами Донецкую область / (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, 7 января россияне обстреляли Харьков и область из комплексов С-300. В результате атак враг погиб мужчина.
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