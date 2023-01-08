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Девять ракетных ударов по Донецкой области: в ОВА показали последствия ночной атаки россиян

Фото: Оккупанты атаковали ракетами Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты в ночь на 8 января атаковали ракетами Донецкую область. В результате обстрелов врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Семь ударов по Краматорску и два - по Константиновке нанесли российские войска. По предварительной информации, погибших и раненых нет", - отметил чиновник.

Кириленко рассказал о повреждениях:

  • В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив.
  • В Константиновке "прилет" в промышленной зоне.

Кроме этого, по словам главы ОВА, несколькими часами ранее под вражеским огнем оказались Курахово и Кураховка - повреждены частные дома и сети, обеспечивающие Кураховскую громаду теплом.

"Враг не прекращает терроризировать гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры. Делает это ежедневно и целенаправленно. Преступления россиян подробно фиксируем. Отвечать будуть все причастные", - добавил Кириленко.

Оккупанты атаковали ракетами Донецкую область / (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, 7 января россияне обстреляли Харьков и область из комплексов С-300. В результате атак враг погиб мужчина.

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