Сім літаків, 4 вертольоти, 77 ракет і понад 20 тисяч солдатів: втрати Росії за місяць

За лютий українські військові ліквідували 21470 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 7 літаків, 4 вертольоти, десятки одиниць техніки і 77 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів. Також було знищено сім танків ворога та десяток артсистем.

Нагадаємо, ППО вночі збила чотири іранські дрони-камікадзе. Їхні росіяни запустили з північного напрямку.

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