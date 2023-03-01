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Сім літаків, 4 вертольоти, 77 ракет і понад 20 тисяч солдатів: втрати Росії за місяць

Фото: з'явилися дані щодо втрат Росії в Україні за лютий (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

За лютий українські військові ліквідували 21470 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 7 літаків, 4 вертольоти, десятки одиниць техніки і 77 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника за лютий:

  • особового складу 21470 осіб ліквідовано,
  • танків - 186 од.,
  • бойових броньованих машин - 256 од.,
  • артилерійських систем - 186 од.,
  • РСЗВ - 21 од.,
  • засобів ППО - 26 од,
  • літаків - 7 од.,
  • вертольотів - 4 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104,
  • крилатих ракет - 77,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 196 од,
  • спеціальної техніки - 30.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів. Також було знищено сім танків ворога та десяток артсистем.

Нагадаємо, ППО вночі збила чотири іранські дрони-камікадзе. Їхні росіяни запустили з північного напрямку.

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