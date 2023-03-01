Семь самолетов, 4 вертолета, 77 ракет и более 20 тысяч солдат: потери России за месяц

За февраль украинские военные ликвидировали 21470 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить7 самолетов, 4 вертолета, десятки единиц техники и 77 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.

Напомним, ПВО ночью сбила четыре иранских дрона-камикадзе. Их россияне запустили из северного направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.