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Семь самолетов, 4 вертолета, 77 ракет и более 20 тысяч солдат: потери России за месяц

Фото: появились данные по потерям России в Украине за февраль (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

За февраль украинские военные ликвидировали 21470 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить7 самолетов, 4 вертолета, десятки единиц техники и 77 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника за февраль:

  • личного состава 21470 человек ликвидировано,
  • танков - 186 ед,
  • боевых бронированных машин - 256 ед,
  • артиллерийских систем - 186 ед,
  • РСЗО - 21 ед,
  • средств ПВО - 26 ед,
  • самолетов - 7 ед,
  • вертолетов - 4 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 104,
  • крылатых ракет – 77,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 196 ед,
  • специальной техники - 30.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов. Также были уничтожены семь танков врага и десяток артсистем.

Напомним, ПВО ночью сбила четыре иранских дрона-камикадзе. Их россияне запустили из северного направления.

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