Семь стран НАТО будут поставлять Украине технику и ракеты в ПВО в рамках немецкой инициативы

Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия, а также Литва будут поставлять Украине технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по усилению украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Германии.

"Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва - техникой и ракетами. Латвия также хочет присоединиться к инициативе", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, по итогам онлайн-заседания "Рамштайна" стало известно, что многие страны-партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по ПВО для Украины.

Немецкая инициатива

Напомним, в апреле правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО. Она направлена на оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны.

Позже Бельгия объявила о финансовой помощи на 200 миллионов евро для усиления украинской противовоздушной обороны в рамках немецкой инициативы.

Канада также объявила о выделении Украине новой военной помощи на усиление ПВО на сумму более 55 млн долларов.

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