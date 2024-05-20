ua en ru
Пн, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Семь стран НАТО будут поставлять Украине технику и ракеты в ПВО в рамках немецкой инициативы

Понедельник 20 мая 2024 21:45
UA EN RU
Семь стран НАТО будут поставлять Украине технику и ракеты в ПВО в рамках немецкой инициативы Фото: семь стран НАТО будут поставлять Украине технику и ракеты в ПВО в рамках немецкой инициативы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия, а также Литва будут поставлять Украине технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по усилению украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Германии.

Как отмечается, по итогам онлайн-заседания "Рамштайна" стало известно, что многие страны-партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по ПВО для Украины.

"Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва - техникой и ракетами. Латвия также хочет присоединиться к инициативе", - сообщили в ведомстве.

Немецкая инициатива

Напомним, в апреле правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО. Она направлена на оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны.

Позже Бельгия объявила о финансовой помощи на 200 миллионов евро для усиления украинской противовоздушной обороны в рамках немецкой инициативы.

Канада также объявила о выделении Украине новой военной помощи на усиление ПВО на сумму более 55 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО ПВО Военная помощь Война в Украине
NEWS
РФ усиленно атакует на Покровском направлении и ищет слабые места в обороне ВСУ, - Генштаб
РФ усиленно атакует на Покровском направлении и ищет слабые места в обороне ВСУ, - Генштаб
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны