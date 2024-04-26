ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бельгія надасть 200 мільйонів євро на ППО для України в рамках німецької ініціативи

П'ятниця 26 квітня 2024 23:06
UA EN RU
Бельгія надасть 200 мільйонів євро на ППО для України в рамках німецької ініціативи
Автор: Анастасія Гришкова

У п'ятницу, 26 квітня, Бельгія оголосила про фінансову допомогу з посилення української протиповітряної оборони в рамках німецької ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTBF.

Міноборони Бельгії постачатиме ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів і виділить 200 мільйонів євро для участі в ініціативі Німеччини щодо постачання систем протиповітряної оборони.

"Ми залишатимемося мобілізованими в найближчі тижні, щоб підтримати Україну: коли Росія припинить своє вторгнення і поступиться незаконно окупованими територіями, ми ніколи не перестанемо повторювати наше прохання про припинення бойових дій і повернення до політико-дипломатичного діалогу", - додала міністр оборони Людивін Дедондер.

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16

Західні партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Бельгії передасть Україні винищувачі F-16 у 2024 році. Зазначається, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.

Німецька ініціатива з посилення української ППО

Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем ППО. Ця ініціатива спрямована на надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Бельгія
NEWS
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме