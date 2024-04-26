Бельгія надасть 200 мільйонів євро на ППО для України в рамках німецької ініціативи

У п'ятницу, 26 квітня, Бельгія оголосила про фінансову допомогу з посилення української протиповітряної оборони в рамках німецької ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTBF.

Міноборони Бельгії постачатиме ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів і виділить 200 мільйонів євро для участі в ініціативі Німеччини щодо постачання систем протиповітряної оборони. "Ми залишатимемося мобілізованими в найближчі тижні, щоб підтримати Україну: коли Росія припинить своє вторгнення і поступиться незаконно окупованими територіями, ми ніколи не перестанемо повторювати наше прохання про припинення бойових дій і повернення до політико-дипломатичного діалогу", - додала міністр оборони Людивін Дедондер.